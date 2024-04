Le festival Woodstower complète l’affiche de sa 25e édition 

Après Booba, Hamza et Ninka Kraviz, le festival Woodstower a annoncé les artistes qui complètent l’affiche de la 25e édition qui se déroulera du 29 aout au 1er septembre.

Le festival Woodstower, qui se déroulera du 29 aout au 1er septembre prochain au Grand Parc de Maribel Jonage, a annoncé ce mardi les artistes attendus pour les cartes blanches pour animer la plage et le camping.

Après Booba, Hamza et Ninka Kraviz, le vendredi 30 août, les festivaliers pourront retrouver le label Continue ? Records et ses artistes Flat Iron Lake, Hadj y Babba Sophia Ben ou encore Time Loop. Les DJ Deana et Pompompom sont également attendus. Le samedi 31 août, ce sera au tour de Culturel Lyon d’animer la plage. Dénicheur de talents, Culturel Lyon vous proposera de découvrir les DJ DDBB et Palomina pour une ambiance house. Enfin, dimanche 1er septembre, DJ Cavale et DJ K1000 feront danser les festivaliers sur des influences indie pop et hip-hop.

Pour rappel, le pass 1 jour est disponible pour 45 euros, le pass 2 jours pour 78 euros et le pass 3 jours pour 115 euros. Passer une nuit au camping vous coûtera 5 euros. Plus d’informations sur le site de l’évènement.

Programmation complète

Jeudi 29 août : Booba, Isha & Limsa d' Aulnay, Houdi, Plavace.

Vendredi 30 août : Hamza, Irène Dresel, Flavia Coelho, MPL, Manudigital, Sally C, Lesram, Jaess and The Robots, Poto Rico, Mandragora, Okis, Ireke, Jey Khemeya, Carte blanche Continue? Records

Samedi 31 août : Meute, Ninka Kraviz, Ziak, S.Pri Noir, Dax J, Taalhia, Kabeaushé, FKA M4A, Twende Pamoja, Jazual Cazz, Nassim, Yvnnis, Majora, Carte blanche Culturel Lyon, Euronight Club.

Dimanche 1er septembre : Joao Selva, Radio Tutti, Carte blanche Des Gens Cools.

