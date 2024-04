Pendant une semaine, les visiteurs pourront profiter d'activités gratuites pour s'initier à la mode durable et responsable.

Du 13 au 20 avril 2024, le centre Westfield La Part-Dieu accueille la seconde édition du Westfield Good Festival. Un événement visant à présenter les initiatives des enseignes en faveur de la transition écologique. Cela permet également d'accompagner les consommateurs souhaitant adopter des modes de consommation plus durables.

Vivre la mode autrement

Le temps du festival, Westfield propose ainsi des activités et expériences multiples sur le thème du développement durable. Comme des ateliers de couture ou de création de produits ménagers écologiques. Des dégustations, collectes de vêtements et rencontres avec les enseignes sont également organisées. Le tout mené en collaboration avec les partenaires du centre dont l'ESMOD, Les Alchimistes, Lush, Avril et Décathlon. L'ensemble de ces ateliers sont à retrouver sur la place centrale du centre au niveau 0.

Pour lancer le festival, les visiteurs ont pu assister à un défilé inclusif et responsable au sein du centre commercial samedi 13 avril. Les modèles étaient tous bénévoles, habillés pour l'occasion par des marques engagées dont Claudie Perlot, Galeries Lafayette et The Kooples. "Le Westfield Good Festival nous donne l’opportunité de faire vivre des expériences pleines de sens à nos visiteurs", se réjouit le directeur du centre Jean-Philippe Pelou-Daniel dans un communiqué.

Lire aussi :