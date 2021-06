Le festival littéraire Quais du Polar de retour à Lyon du 2 au 4 juillet

Le festival international "Quais du Polar" est de retour à Lyon pour sa 17ème édition, qui se tiendra du 2 au 4 juillet 2021. L'occasion d'échanger avec des maîtres du genre policier.

Une centaine d’auteurs invités, des événements dans les écoles, la délocalisation de la Grande Librairie sur les Quais de Rhône ... La nouvelle édition du festival lyonnais de littérature, cinéma et série TV entend bien mettre en avant le "retour à la vie" de la culture.

Les festivaliers, munis de leur inscription, pourront retrouver leurs auteurs favoris sur des péniches, dans les jardins des musées, ou encore au Parc de la Tête d’or pour des conférences et des rencontres inspirantes. Parmi les grands auteurs et autrices invités pour cette édition 2021, on retrouve Florence Aubenas pour une croisière littéraire ; Hervé le Tellier, prix Goncourt 2020 avec L'Anomalie lors d'une conférence sur l'esthétique du mouvement de l'Oulipo ; Michel Bussi pour évoquer son dernier roman intitulé Rien ne t'efface ; ou encore Nicolas Mathieu pour échanger avec lui sur le polar après #MeToo.

Afin de rendre la culture accessible à tous, l'accès aux lieux principaux du festival, aux conférences et aux rencontres reste entièrement gratuit.

En partenariat avec l'Institut Lumière, plusieurs événements seront également organisés rue du Premier-Film à Lyon. Les festivaliers pourront assister à présentation du film Le Petit Criminel de Jacques Doillon par Florence Aubenas le vendredi 2 juillet, mais aussi rencontrer le réalisateur du thriller Que Dios nos perdone Rodrigo Sorogoyen.

Toute la programmation du festival est à retrouver ici.