Lyon : tout ce qu'il faut savoir sur l'édition 2021 des Quais du Polar

La 17 e édition du festival international de Lyon aura lieu du 2 au 4 juillet 2021. Avec un format particulier, en plein air et estival, en pleine crise du coronavirus.

Le festival international des Quais du polar, qui se tient chaque printemps à Lyon, avait déjà dû adapter son édition 2020 à la crise sanitaire. L'événement s'était déroulé en ligne, au pic de la première vague de coronavirus, au printemps 2020 Au vue du contexte actuel, l'édition 2021 du festival, qui devait se tenir les 2, 3 et 4 avril 2021 a été reportée aux 2, 3 et 4 juillet 2021.

L'organisation n'en est pas moins ambitieuse. Avec un format "en plein air" et estival. "L'événement prendra ses quartiers d’été sur les berges du Rhône avec la Grande Librairie du polar en plein air et délocalisée, au parc de la Tête d’Or pour des animations Jeunesse, mais aussi pour des rencontres en partenariat avec les Nuits de Fourvière au Théâtre l’Odéon, sur des péniches (Les Bateaux Lyonnais) pour des promenades littéraires, dans des bus à impériale avec Lyon City Tour, aux terrasses des bars, restaurants et péniches du Rhône, sur l’espace Summer in République ( jardin éphémère par République Grolée-Carnot), au péristyle de l’Opéra...", explique l'organisation.



L'Europe du polar au coeur du festival

Des promenades littéraires auront également lieu dans la ville. "Les lieux emblématiques du festival (Hôtel de Ville, Palais de la Bourse et Chapelle de la Trinité) seront adaptés aux contraintes sanitaires pour accueillir le public en toute sécurité", poursuit l'organisation.

Le festival 2021 mettra notamment à l'honneur l'Europe et la place que le polar y occupe. Avec la présence, notamment, de certains des meilleurs auteurs européens : Arnaldur Indriðason (Islande), Carlo Lucarelli (Italie), R.J. Ellory (Grande-Bretagne), Iain Levison (Écosse), Minos Efstathiadis (Grèce), Jessica Moor (Grande-Bretagne), Piergiorgio Pulixi (Italie), Niklas Natt Och Dag (Suède), Jurica Pavičić (Croatie), Arpád Soltész (Slovaquie), Robert Thorogood (Grande-Bretagne), Paul Colize(Belgique), Simone Buchholz (Allemagne), Nicolas Feuz (Suisse)...

Mais aussi du gratin du polar français : Michel Bussi, Franck Thilliez, Bernard Minier, Hannelore Cayre, Caryl Férey, Gilda Piersanti, Dominique Sylvain, Niko Tackian, Olivier Truc, Jean-Christophe Rufin, Nicolas Lebel, Sonja Delzongle, Emmanuel Grand, Alexandra Schwartzbrod, Nicolas Beuglet, Claire Favan, Colin Niel, Cédric Sire, Sophie Loubière, Hervé Le Corre, Négar Djavadi, Marin Ledun, Nicolas Cantaloube...