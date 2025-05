Manuel Bompard aux côtés de Gabriel Amard dans la 6e circonscription du Rhône le mercredi 3 juillet. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le coordinateur national de la France insoumise sera aux côtés de Gabriel Amard à Villeurbanne, ce mercredi 21 mai.

À moins d'un an des élections municipales, la France insoumise organise une réunion publique "contre contre le racisme, contre l’extrême droite et pour l’Avenir en commun", ce mercredi 21 mai à partir de 19 heures, au centre culturel et de la vie associative (CCVA) de Villeurbanne.

Ce rendez-vous sera notamment marqué par la présence de Manuel Bompard, coordinateur national du parti, aux côtés de Gabriel Amard, députée LFI de la 6e circonscription du Rhône.

Les chefs de file Mathieu Garabedian et Gaëlle Fabriguet, en vue des municipales de 2026 à Villeurbanne, seront également présents et doivent annoncer leurs premières pistes de réflexion et propositions.

