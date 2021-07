Le classement des plus grandes fortunes de Lyon en 2021

Voici la liste des 20 plus grosses fortunes lyonnaises, réunies dans le classement annuel du magazine Challenges. En tête, le dirigeant du groupe pharmaceutique Biomérieux, qui avait notamment lancé en 2020 un test de dépistage du Covid.

Comme tous les ans, le magazine économique Challenges publie son classement des 500 plus grosses fortunes française. Lyon Capitale a fait un zoom sur les fortunes lyonnaises qui en font partie. Ils sont 20.

1er : Alain Mérieux et sa famille détiennent une fortune estimée à 6 milliards 600 millions d'euros (en baisse de 17,5 % par rapport à 2020), ce qui les positionne 16e du classement national (13e l'an dernier). L'activité de l'entreprise pharmaceutique Biomérieux a été dynamisée par la crise sanitaire : elle avait notamment lancé en 2020 un test de dépistage du covid-19.

2e : la Famille Lescure, principal actionnaire du groupe SEB (et qui possède également Tefal, Rowenta, ou Calor pour n'en citer que quelques uns), dont le siège social est situé à Ecully, dans la métropole Lyonnaise, possède un capital de 3 milliards 500 millions d'euros en 2021 (+ 79,4 % par rapport à 2020). Elle se classe 38e de France (52e l'an dernier).

3e : Laurent Burelle et sa famille, dans la production automobile avec Plastic Omnium. Leur fortune est estimée à 2 milliards 200 millions : ce qui constitue une hausse d'environ 41,9 %. Classés 52e, 11 places de mieux que l'an dernier.

4e : Norbert Dentressangle et sa famille, pour une fortune de 1 milliard 900 millions d'euros, soit + 18,7 %. Propriétaires de Dentressangle, dans le secteur de l'immobilier, ils se classent nationalement 58e (deux places de moins que l'an dernier).

5e : Christian Latouche et sa famille, propriétaires de Fiducial, possèdent une fortune estimée à 1 milliard 800 millions d'euros (+ 12,5 % par rapport à 2020) et se positionnent 63e du classement (56e l'an dernier). L'entreprise est spécialisée dans le conseil financier et l'expertise comptable, et propose également des fournitures de bureau via ses filiales. Elle possède aussi le média lyonnais Lyon Capitale et Sud Radio.

6e : Léo et Patrick Bahadourian et leur famille, liés à l'entreprise EEF (Grand Frais) (rayon épicerie), dont ils ont vendu 60 % des parts, possèdent une fortune d'environ 1 milliard 300 millions d'euros. Entre 2020 et 2021, leur fortune a enregistré une hausse de +333 %. Ils sont 77e du classement national (contre 275e en 2020).

7e : Familles de Grandy et Baguenault de Puchesse, deux grosses (et anciennes) familles propriétaires du groupe Descours et Cabaud (industrie, bâtiment, quincaillerie et métallurgie, entre autre). Leur fortune est estimée à 900 millions d'euros, 16,1 % de plus que l'an dernier. Ils se positionnent 113e sur la France, 6 places de plus que l'an dernier.

8e : Bruno Rousset, propriétaire de Evolem (dans le conseil en investissement et l'immobilier entre autres), possède 850 millions d'euros, soit environ 13,3 % de plus qu'en 2020. Il est classé 119e en 2021, 120e l'an dernier.

9e : David et Laurent Despinasse et leur famille, propriétaires de DESPI (Grand Frais) (rayon boucherie), ont une fortune évaluée à 700 millions d'euros. La famille fait son entrée dans le classement cette année à la 143e place (la plus basse fortune du classement étant à 180 millions pour 2021).

10e : Denis Dumont et sa famille, propriétaires de Prosol Gestion et également classé 143e, (207e en 2020) avec 700 millions d'euros de capital (+75 % par rapport à 2020) sont aussi liés à Grand Frais, étant les fondateurs . Après le rachat, ils en restent des actionnaires importants.

11e : Christian Boiron et sa famille, des laboratoires pharmaceutiques du même nom (dont ils possèdent toujours 70 % des parts) ont un portefeuille de 480 millions d'euros de capital (+11,6 %). 215e au classement national (194e l'an dernier).

12e : La Famille Foriel-Destezet, dont le cofondateur Philippe Foriel-Destezet est décédé le 27 juin dernier, se classe 215e à l'échelle national (185e l'an dernier). Héritiers du cofondateur d'Adecco, elle possède 480 millions d'euros de capital (+4,3 %).

13e : La Famille Aulas, 232e du classement (226e l'an dernier), représente 420 millions d'euros de capital (+10,5 %). Sous la holding "Holnest" (dans l'immobilier), Jean-Michel Aulas est surtout le fondateur de la Cegid, et bien sûr, le président de l'Olympique lyonnais depuis 1987.

14e : Jean-Claude Lavorel (et sa famille), classé également 232e avec 420 millions d'euros, a fait la même progression que la famille Aulas cette année (+10,5 %). La famille possède le groupe d'hôtellerie de luxe Lavorel Hotels.

15e : Guy Mathiolon et sa famille possèdent le groupe Serfim (BTP). Leur fortune est évaluée à 330 millions d'euros (+10 %), ce qui les positionne à la 311e place en 2021 (au même niveau que l'homme d'affaire des médias Arnaud Lagardère), 275e l'année dernière.

16e : Christophe Gruy et sa famille, 343e (comme l'année dernière), possèdent 300 millions d'euros de capital (+20 %) avec le groupe Maïa Immobilier, présent à la fois dans l'immobilier et le BTP mais aussi les hôtels, les vins (Château de la Chaize, dans le Beaujolais) et l'énergie.

17e : Sophie Defforey (et sa famille), de la holding Aquasourca (investi dans l'immobilier et quelques PME), fille du fondateur des hypers Carrefour, possède un fond de 250 millions et rentre dans le classement Challenges cette année à la 397e place.

18e : Jacques Moyrand (et familles) : la cinquième génération du fondateur de Gattefossé (groupe pharmaceutique et de cosmétiques) représente aujourd'hui 250 millions d'euros de capital (autant que l'an dernier) et se classe également 397e (contre 343e en 2020)

19e : Eric Jacquet, 464e du classement (arrivé cette année) possède un capital de 205 millions d'euros grâce au groupe industriel Jacquet Metal service (leader européen de la distribution d'aciers spéciaux).

20e : Jean-Claude Condamin (et sa famille), à la tête du groupe de promotion immobilière Sogelym Dixence, également présente à Paris et Genève, ont une fortune estimée à 200 millions d'euros (+17,5 % par rapport à 2020).

Lire aussi : "De plus en plus riches" : Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - Dix Lyonnais se retrouvent parmi les cinq cents plus grandes fortunes industrielles françaises du classement Challenges. Mais les gros portefeuilles lyonnais brillent par leur discrétion.