Il y a 20 ans : "De plus en plus riches"

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - Dix Lyonnais se retrouvent parmi les cinq cents plus grandes fortunes industrielles françaises du classement Challenges. Mais les gros portefeuilles lyonnais brillent par leur discrétion.

En août 1998, quel est le point commun entre les noms Boiron, Foriel-Destezet, Mérieux et Aulas ? La fortune de ces Lyonnais se compte en centaines de millions de francs ! Parmi les vieilles familles lyonnaises, on retrouve de nouveaux arrivants comme Bruno Bonnell et Christophe Sapet avec leurs sociétés multimédias Infonie et Infogrames. Mais ces gros portefeuilles préfèrent la discrétion au tape à l’œil.