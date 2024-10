Le chômage se stabilise au troisième trimestre en Auvergne-Rhône-Alpes

Le chômage se stabilise au troisième trimestre 2024 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Au troisième trimestre 2024, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'établit en moyenne à 317 010 en Auvergne-Rhône-Alpes indique la Direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarité vendredi 25 octobre.

Le chômage est donc stable puisque ce nombre n'a baissé que de 10 personnes sur le trimestre, comme sur un an. Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 598 740 au troisième trimestre 2024. Ce nombre augmente de 0,4 % sur le trimestre (soit +2 100 personnes) et de 1,5 % sur un an.

Dans le Rhône, la baisse du nombre de chômeurs de catégorie A est de -60 personnes sur un trimestre mais progresse de 0,4 % sur an.