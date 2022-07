La coqueluche du public français, Julian Alaphilippe, absent actuellement du Tour de France, sera présent sur les routes du Tour de l'Ain, au mois d'août.

Insuffisamment remis physiquement après une lourde chute lors de Liège-Bastogne-Liège au printemps, Julian Alaphilippe, la star du cyclisme français, ne dispute pas cette année le Tour de France. Au grand dam des fans de la Grande Boucle.

Alaphilippe, double champion du monde en titre (2020 et 2021), va faire son grand retour à la compétition sur le Tour de Wallonie, fin juillet, avant d'enchaîner avec la Clasica San Sebastian (30 juillet) et donc le Tour de l'Ain (9-11 août), sur les routes de la région. Il disputera ensuite le Tour d'Espagne, à partir du 19 août. Avant, fin septembre, de défendre son titre de champion du monde décroché brillamment en 2020 et 2021.