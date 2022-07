Le coureur des Houches (Haute-Savoie) Grégoire Curmer a bouclé l'ultra trail corse "Terre des Dieux" (169 km, 10 900 D+) en 35h52.

Il est arrivé vendredi matin à 5h50 à Zonza, en Corse du Sud. Loin du mont Blanc au pied duquel il habite, Grégoire Curmer s'est imposé sur le tracé du GR20 en 35 heures et 52 minutes. Il met 9 heures et demi de moins que le lauréat de la première édition, le Corse Jean-Baptiste Simonetti (45h22).

Le Houchard, chef de cuisine à Chamonix, a bouclé les 168,7 kilomètres et 10 900 mètres de dénivelé positif, après avoir mené toute la course en tête. Le mano a mano annoncé avec le Suisse Jules-Henri Gabioud (team Scarpa, vainqueur de la PTL, du Tor des Glaciers, de l'Annapurna Mandala Trail...) n'a pas eu lieu. L'ultra traileur suisse, spécialiste des ultras XXL, a été arrêté dans le col de Verghio, deuxième base de vie de Terre des Dieux, après 12h58 de course.

Avec cette victoire sur le GR20 - il a bénéficié d'un seul pacer les 50 derniers kilomètres -, Grégoire Curmer (athlète Compressport International) signe ici sa deuxième grande victoire sur un ultra trail de haut niveau. Après la Diagonale des Fous en 2019 (traversée de l'île de la Réunion du sud au nord), Grégoire Curmer signe une performance impressionnante qui le propulse parmi les meilleurs ultra traileurs français.

