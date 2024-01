Laurent Wauquiez déplore le parisianisme du gouvernement Attal

Lors de ses vœux à la presse, Laurent Wauquiez a déploré le parisianisme du gouvernement Attal et appelé à s'appuyer sur "l'énergie de nos territoires".

D'ordinaire particulièrement discret lorsqu'il s'agit d'évoquer la politique nationale, Laurent Wauquiez s'est permis "un coup de gueule" ce vendredi alors qu'il présentait à Lyon ses vœux à la presse régionale. "Sur les 15 membres du gouvernement, près de dix d'entre eux ont soit fait la totalité de leur carrière professionnelle à Paris en Île-de-France, soit sont des élus de Paris Île-de-France", a-t-il fait remarqué, s'inquiétant "d'un risque de déconnexion" qui "ne peut que s'ouvrir lorsque vous composez un gouvernement dans lequel il y a une telle majorité écrasante uniquement du milieu parisien et d'Île-de-France".

"Je suis convaincu que notre pays peut retrouver le chemin du bon sens"

Fidèle à sa ligne de priorisation des territoires ruraux, qu'il applique dans ses politiques régionales, Laurent Wauquiez a dans la foulée tancé la répartition des financements dans le secteur de la culture, qu'il juge "pariso-parisienne". "Le ministère de la Culture consacre 20 € par habitant dans notre région. Et 800 € par habitant à Paris", a-t-il déploré. Un angle d'attaque tenu à propos des questions de santé, le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes dénonçant l'inégalité d'accès en soin entre les urbains et les ruraux.

"Il est six fois plus difficile de consulter un médecin dans notre région qu'à Paris [...]. En 1990, les urbains et les ruraux avaient la même espérance de vie c'était la République. Aujourd'hui il y a près de 15 ans d'espérance de vie entre quelqu'un qui est en milieu rural et qui est secteur urbain. C'est une injustice incroyable", a-t-il déploré. Un écart que Lyon Capitale n'est pas parvenu à confirmer. Une étude commandée par l'association des maires ruraux de France en 2023 montrait néanmoins que l'écart entre l'espérance de vie en milieu rural et en milieu urbain se creusait effectivement depuis 30 ans. Un urbain vivrait ainsi en moyenne 1,4 an de plus qu'un rural.

Le président de région s'est toutefois dit "profondément optimiste", estimant que les forces du pays sont à aller chercher dans "l'énergie de nos territoires". "A partir du moment où on aura compris qu'il faut arrêter d'épuiser toute la France en concentrant sur Paris et qu'il faut revisiter ce qui fait l'énergie de notre pays, c'est à dire la force de ses territoires et de ses régions, alors je suis convaincu que notre pays peut retrouver le chemin du bon sens", a conclu Laurent Wauquiez.