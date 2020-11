Laurent Wauquiez demande l’ouverture des remontées mécaniques des stations de ski

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a signé, ce dimanche, une tribune réclamant l’ouverture des remontées mécaniques des stations de ski au président de la République.

Les prises de parole du gouvernement, cette semaine, ont douché les espoirs de réouverture des professionnels des stations de ski. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé, ce jeudi 26 novembre, que les stations pouvaient ouvrir, mais les remontées mécaniques restent fermées. De quoi limiter drastiquement l’attractivité des stations.

Laurent Wauquiez et, entre autres, les présidents de Départements de Savoie, Isère et Haute-Savoie, ont décidé de signer une tribune dans le Journal du Dimanche pour demander à Emmanuel Macron d’ouvrir les remontées mécaniques d'ici la fin de l'année 2020. Les signataires pointent du doigt l’Autriche et la Suisse, où les pistes sont toujours ouvertes. Ils estiment également que la fermeture des remontées mécaniques menace 250 stations et leurs 120 000 emplois et 9 milliards de recettes.