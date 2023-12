L’Asvel écrase Boulogne-Levallois, la lanterne rouge de Betclic Elite

Dimanche, les Villeurbannais n’ont pas fait dans la demie-mesure face à Boulogne-Levallois (102-76). Ils remontent à la deuxième place de la Betclic Elite.

Toujours en grande difficulté en Euroligue, où elle compte désormais neuf défaites pour 2 victoires, l’Asvel est en revanche en bonne forme en Betclic Elite, le championnat de France. Dimanche, à l’occasion de la 14e journée de championnat, les Villeurbannais ont signé une cinquième victoire consécutive en écrasant la lanterne rouge du championnat, Boulogne-Levallois, 102 à 76. Très habiles à longue distance, les coéquipiers de Nando De Colo n’ont laissé quasiment aucune chance aux anciens coéquipiers de Victor Wembanyama.

Derrière Monaco qui caracole en tête du championnat, l’Asvel s'empare de la deuxième place du classement à la faveur d’une défaite du Paris basket (84-62) face au leader. L’Asvel compte toutefois un match de plus que le Paris Basket avec 11 victoires et 4 défaites, contre 10 victoires et 4 défaites. Devant, Monaco affiche un bilan presque parfait avec 13 victoires pour une défaite.