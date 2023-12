La crue de la Saône se poursuit à Lyon

La Saône reste placée en vigilance jaune pour un risque de crue lundi 4 décembre à Lyon, où son niveau pourrait atteindre 3,38 mètres.

Les précipitions importantes qui ont touché l’est de la France jeudi et vendredi ont provoqué une onde de crue sur le bassin de Saône. Depuis, celle-ci se propage vers l’aval et Lyon, où la Saône vient se jeter dans le Rhône. Ce lundi, la Saône est toujours en crue et placée en vigilance jaune par Météo France, mais, selon Vigicrue, le niveau de la rivière devrait rester « quasiment » stable par rapport à dimanche.

Au niveau de la station installée sous le pont de la Feuillée, qui permet de traverser la Saône entre les 1er et 5e arrondissements, le niveau de l’eau pourrait atteindre 3,38 m à la mi-journée. Bien loin toutefois des records de crue enregistrés sur la Saône à Lyon.

Les records de crue sur la Saône

Pour mémoire, selon les données de Hydro Eau France, les records de crue sur la Saône au niveau du pont de la Feuillée remontent au 31 janvier 2018, où la barre des 4,60 m avaient été atteinte, au 23 mars 2001, lorsque le niveau de l’eau atteignait 5,59 m, et au mois de janvier 1955, où la Saône était montée jusqu’à 6,50 m.

Le Rhône reste lui aussi placé en vigilance jaune ce lundi, mais sa décrue est amorcée et se poursuit.