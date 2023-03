L’Asvel écope de 100 000 euros d'amende pour des irrégularités

La Ligue nationale de basket (LNB) vient de retirer deux victoires et d'infliger une amende de 100 000 euros à l’Asvel après des manquements sur des demandes de documents. Le club a fait appel.

Bien lancé dans la course aux play-offs en Betclic Élite, l’Asvel vient de subir un coup d'arrêt terrible. La Ligue nationale de basket (LNB) a annoncé ce jeudi infliger une double sanction au club présidé par Tony Parker. Cinquième du championnat de France avant cette annonce, l'Asvel se voit sanctionner d’un retrait de deux victoires et d’une amende de 100 000 euros. L'équipe Villeurbannaise est donc rétrogradée à la sixième place du classement, avec treize victoires en 24 matches, comme Bourg-en-Bresse et Le Mans.

Une demande datant du 14 septembre 2022

Pour justifier cette lourde décision, la LNB annonce avoir réclamé depuis le 14 septembre 2022 et à de nombreuses reprises des pièces importantes dans le dossier de deux joueurs. Même si le champion de France en titre n’a pas dévoilé le nom des joueurs concernés, il pourrait s’agir des deux recrues stars du club, Nando de Colo et Joffrey Lauvergne, révèle RMC Sport. Dans le rendu de sa décision le gendarme de la Ligue précise que sa demande a aussi "été formulée auprès des joueurs concernés", sans réponse de leur part.

Notre club prend acte de cette décision et a immédiatement décidé de faire appel. #LDLCASVEL pic.twitter.com/Ohc2fQx6Ui — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) March 30, 2023

Face à cette absence de réponse, le conseil supérieur de gestion a donc tranché en prenant cette décision. Sur les réseaux sociaux, le club annonce "prendre acte de cette décision et a immédiatement décidé de faire appel".

Avec la perte de ses deux victoires, les joueurs de TJ Parker se retrouvent sous la menace de Bourg-en-Bresse, Le Mans ou encore Roanne. Pour rappel, les Villeurbannias devront obligatoirement terminer la saison dans le top 8 s'ils veulent accéder aux phases finales du championnat.