La ville de Lyon, sommet de la transition écologique en Europe

Ascend, le projet piloté par la Commission européenne est officiellement lancé à Lyon. La ville se place en tant que leader dans cette volonté de bâtir des quartiers plus propres.

Ascend, c'est un programme financé par la Commision européenne qui vise a soutenir le développement de "quartiers à énergie positive." Ce jeudi 9 février, 8 villes sélectionnées pour prendre part au projet se sont réunies à Lyon pour entamer le travail. Ainsi, Alba lulia (Roumanie), Budapest (Hongrie), Charleroi (Belgique), Prague (Tchéquie), Porto (Portugal) et Stockholm (Suède) étaient représentées. Munich et Lyon se placent en tant que leader de ces six autres villes participantes.

"La pertinence de ce projet réside dans la coopération et l'échange avec les autres villes" , Grégory Doucet, maire de Lyon

Concrètement, le programme Ascend apporte son soutien à hauteur de 20M d'€ sur 5 ans aux huit villes participantes. À Lyon, ce budget est réparti entre les différents acteurs : la Ville, la Métropole, La SPL Lyon Confluence, etc... En tout, les actions prévues dans ce programme s'étaleront jusqu'en 2028. Grégory Doucet, le maire de Lyon, précise "la pertinence de ce projet réside dans la coopération et l'échange avec les autres villes, c'est cela qui nous permettra d'évaluer notre réussite."

Trois axes de développement pour Confluence

Le programme imaginé pour le quartier de Confluence s'articule en trois axes majeurs : produire des bâtiments à haute efficacité énergétique, augmenter les énergies renouvelables et développer les mobilités décarbonées.

Produire des bâtiments à haute efficacité énergétique . À l'horizon 2025, un immeuble devrait voir le jour. Construit avec des matériaux bas carbones, une architecture bioclimatique et produisant de l'énergie de manière renouvelable. Les différents acteurs espèrent que ce bâtiment constitue "un exemple inspirant des constructions à venir dans le quartier."

. À l'horizon 2025, un immeuble devrait voir le jour. Construit avec des matériaux bas carbones, une architecture bioclimatique et produisant de l'énergie de manière renouvelable. Les différents acteurs espèrent que ce bâtiment constitue "un exemple inspirant des constructions à venir dans le quartier." Augmenter la production d'énergies renouvelables . À l'heure actuelle, le quartier produit 2,3 MWc d'énergie grâce au solaire. 13 000 m2 de panneaux sont déjà installés. La SPL compte produire 1,2 MWc supplémentaire en rajoutant des dispositifs. Au final, la SPL veut aussi créer une "communauté énergétique" à l'échelle du quartier. Les habitants consommeraient l'énergie produite par leurs logements.

. À l'heure actuelle, le quartier produit 2,3 MWc d'énergie grâce au solaire. 13 000 m2 de panneaux sont déjà installés. La SPL compte produire 1,2 MWc supplémentaire en rajoutant des dispositifs. Au final, la SPL veut aussi créer une "communauté énergétique" à l'échelle du quartier. Les habitants consommeraient l'énergie produite par leurs logements. Développer les mobilités décarbonées . La SPL Lyon Confluence souhaite faire la part belle à ceux privilégiant "les déplacements actifs" (piétons, cycliste, etc...). Les espaces en surface seront végétalisés tandis qu'une réflexion est menée pour aménager les sous-sols pour leur donner une nouvelle utilité.

"Lyon et Munich sont les leaders de ce programme"

Grégory Doucet et Felix Sproll, conseiller municipal de la ville de Munich ont tout deux affirmer leur rôle de "leaders" dans ce projet Ascend. La ville de Lyon a été sélectionnée pour jouer ce rôle en vertu de son engagement en faveur de l'environnement.

Entre 2016 et 2021, la SPL Lyon Confluence avait déjà été lauréate du programme "Smarter Together". C'est ainsi que le quartier de Confluence devient l'épicentre du programme Ascend. Un quartier dans lequel la transition écologique est déjà en marche, selon la mairie. C'est un quartier qui a "un potentiel de réplicabilité sur l'ensemble du territoire métropolitain."

Lyon vise l'Europe

Avec cette belle place dans le programme Ascend aux côtés de Munich, la ville de Lyon affirme son appartenance à L'Europe.

Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président en charge du climat et de l'énergie à la Métropole le clame : "Pourquoi la Métropole ne deviendrait-elle pas une Europole ?"

Dans l'assemblée, Xavier Dégain, échevin de la mobilité, de l'énergie et de la transition énergétique de la ville de Charleroi qualifie Lyon et Munich de "grands frères." Il ajoute, "ce sont deux villes qui ont de l'avance sur nous, alors nous allons nous en servir de modèle."

"Nous avons aussi à apprendre des autres" , se réjouit Grégory Doucet

De son côté, Grégory Doucet aussi compte s'inspirer des autres, "la ville de Stockholm est très performante en matière de mobilités et nous avons un point commun avec Prague, eux aussi ont des problématiques liées au patrimoine."