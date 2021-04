La Ville de Lyon lance un appel à projets pour une Fête de la Musique 2021 incertaine

La Ville de Lyon lance un appel à projet pour les artistes, groupes, associations, qui souhaitent participer à la Fête de la Musique. Les candidatures sont à transmettre avant le 16 avril.

La Ville de Lyon coordonne une sélection d’initiatives musicales et propose dans ce cadre d’accompagner des groupes, artistes bénévoles ou association qui souhaitent participer à la Fête de la Musique. Cet accompagnement passe par de l’aide pour la communication, une subvention, un soutien technique, le choix d’un site parmi une liste fixée par la mairie. Pour ceux qui veulent voler de leurs propres ailes, hors de la sélection de la Ville de Lyon, le dépôt d’un dossier d’Occupation Temporaire de l’Espace Public est nécessaire ainsi qu’un protocole sanitaire déposé auprès de la préfecture.

Forcément, par les temps qui courent, l’incertitude règne autour de l’organisation de l’événement. Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe déléguée à la Culture de la Ville de Lyon fait savoir que "des protocoles pouvant répondre aux règles sanitaires et à leur évolution qu’elle soit positive ou négative" ont été mis en place. Pour le moment la mairie se base sur des concerts en jauge réduite et assis et évite les grands sites de la capitale des gaules. Si la situation sanitaire évolue favorablement, il sera possible d’augmenter les jauges et d’avoir un public debout, pouvant danser, mais il est tout aussi possible que l’événement soit purement et simplement annulé.

En cas d’annulation, les artistes sélectionnés dans l’appel à projets verront leur musique diffusée dans certains lieux ouverts, les transports en commun ou même la rue. Les subventions attribuées lors de la sélection seront également au moins en partie versé même en cas d’annulation pour couvrir les frais engagés.

Pour participer à l’appel à projets rendez-vous ici.