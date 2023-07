La labellisation "Lyon, ville équitable et durable" s’inscrit dans une dynamique locale de promotion de l’économie sociale et solidaire. Rencontre avec le traiteur Fenotte, nouveau labellisé.

Le label "Lyon, Ville équitable & durable" a été créé en 2010. Avec cette signature, la ville manifeste la confiance qu'elle place dans les entreprises et les commerces qui "répondent de manière pragmatique aux enjeux de la transition écologique et sociale, à travers une offre de consommation responsable".

Décerné aux professionnels qui répondent à ces enjeux, ce label unique se veut aussi être un véritable repère pour les consommatrices et consommateurs qui souhaitent agir au quotidien pour le développement durable.

Fenotte, "traiteur militant", installé quai Arloing (dans le 9e arrondissement), et fraîchement labellisé, nous explique les raisons pour lesquelles il a souhaité être porteur du label "Lyon, ville équitable et durable". Explications de Caroline Heyndrickx, second de cuisine et responsable communication de Fenotte.

Quel est le concept de Fenotte ?

Fenotte signifie "la Lyonnaise" en parler lyonnais. C’est un traiteur lyonnais et coopératif, situé sur les quais de Saône à Lyon. On a un laboratoire où l'on produit des coffrets repas - entrée/plat/dessert -, avec zéro déchet en livraison. On propose aussi des services pour les entreprise, les particuliers et les institutions.

On se dit traiteur militant parce que notre militantisme se traduit de plusieurs façons. De par notre statut coopératif pour commencer : rémunérer le travail avant le capital, être propriétaire de son outil de travail, ouvrir le sociétariat à ses salariés, partager les bénéfices de manière égale entre salariés et entre associés.

" Un axe très important de notre militantisme, c’est le zéro déchet. "

Ensuite, nous avons un approvisionnement entre 50% et 75% bio, avec un cahier des charges à respecter. Notre approvisionnement est aussi local et de saison. En prime, tout est fait maison.

Enfin, le dernier axe très important de notre militantisme, c’est le zéro déchet. Nos coffrets-repas sont servis dans des bocaux, avec des couverts en métal, le tout dans une caisse en bois. Ces coffrets-repas envoyés chez nos clients sont ensuite récupérés par nos soins. Ainsi, sur un coffret-repas, le poids estimé de déchet évité est de 350 grammes par personne, sur le cocktail, c’est autour 250 grammes de déchets évités.

Exemple de coffret-repas zéro déchet. Photo : Fenotte

Dans notre gestion des déchets, en interne, nous essayons de faire le maximum. Par exemple, nous faisons le tri de manière très scrupuleuse, permis grâce à un un partenariat avec Les Alchimistes, un grand composteur lyonnais avec deux tournées par semaine. Notre compost est constitué des carcasses, des pelures de légumes.

"Nous avons une approche inclusive de la cuisine"

Nous avons aussi une approche assez inclusive de la cuisine en proposant, tous les mois, deux entrées, quatre plats et deux desserts, parmi lesquels on peut toujours décliner une formule entièrement vegan, une formule entièrement végétarienne ou des plats omnivores. La transparence est totale sur nos produits, les allergènes sont précisés. Nous faisons donc en sorte que tout le monde puisse consommer chez Fenotte.

Pourquoi avez-vous candidaté au label "Lyon, Ville Equitable et Durable" et comment s’est déroulée la campagne de labellisation ?

Nous avons candidaté au label Lyon "Ville Equitable et Durable" parce que c'est un réseau intéressant qui met en relation plusieurs acteurs partageant les mêmes valeurs. C'est aussi un bon moyen d'être référencé au niveau des institutions. Enfin, c’est aussi un label gratuit, ce qui n’est pas le cas de tous les labels.

Caroline Heyndrickx, seconde de cuisine et responsable de la communication de Fenotte. Photo : Fenotte

Pour le label "Lyon, Ville équitable et durable", il y a un long questionnaire très détaillé à remplir; on peut se rapprocher du bureau de la Ville de Lyon pour éclaircir nos questions. A titre personnel, j’ai été très suivie dans la constitution de mon dossier. Si le label "Lyon, Ville équitable et durable" est gratuit, il n’est pas pour autant distribué à tout va. Et c’est d’autant plus gratifiant quand on reçoit la lettre de validation. C’est un label très actif : depuis ma labellisation, j’ai déjà été invitée à quatre réunions sur différents sujets à la Ville de Lyon.

Qu’est-ce que ce label vous apporte en tant que commerçants ?

Une patte blanche. Etre labellisé a toujours son importance pour certains clients. Pour les entreprises, cela peut se cumuler à notre statut coopératif, à notre démarche zéro déchet, au bio, donc avoir en plus de cela le label "Lyon, Ville équitable et durable" va accentuer notre légitimité. On va plutôt en parler quand on aura un rapport commercial avec un client, pour défendre Fenotte, légitimer nos engagements, nous sommes suivis et labellisés, etc.