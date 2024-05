Villeurbanne : des heurts éclatent lors d'un évènement de la communauté juive

Un évènement de la communauté juive a été perturbé ce mardi soir à Villeurbanne.

Mardi 21 mai, des violences sont survenues entre des manifestants pro-palestiniens et des membres du service d'ordre du salon de l'alyah, évènement organisé à la Synagogue de Villeurbanne par le ministère de l'Immigration et de l'Intégration et l'Agence juive, rapporte cette dernière dans un communiqué.

Sollicitée, la préfecture du Rhône indique que quatre individus ont été interpellés et deux membres du service d'ordre blessés légèrement, sans transport vers un hôpital. "Un dispositif de sécurité était pré-prositionné, les forces de l'ordre sont intervenues rapidement", précisent les services de l'Etat. Par ailleurs, aucun n'individu n'est parvenu à pénétrer dans le salon.

"Je prends très au sérieux l'attaque à caractère antisémite perpétrée lors du salon de l'alyah à Lyon et j'appelle le gouvernement français à agir immédiatement contre l'antisémitisme et faire preuve d'une main de fer contre les partisans de Sinwar et des massacres du 7 octobre", a réagi le ministre israélien de l'Alyah et de l'Intégration, Ofir Sofer