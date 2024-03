La Ville de Lyon a remis son Prix Citoyens du Patrimoine Annie et Régis Neyret à la Compagnie de théâtre du Chien Jaune pour avoir mis à l’honneur "les femmes au sein de l’histoire lyonnaise."

Créé en 2017 part la Ville de Lyon, le Prix Citoyens du Patrimoine Annie et Régis Neyret récompense, chaque année, les "initiatives originales" de particuliers ou d’associations mettant en valeur le patrimoine lyonnais. Cette année, la Compagnie de théâtre du Chien Jaune a remporté le prix pour son festival "Novembre des Canuses - Elles, les voi(x)es de l’engagement" et pour avoir mis les femmes à l’honneur au sein de l’histoire lyonnaise. Avec ce prix, la compagnie remporte 4 000 euros.

Lire aussi :

- Lyonnaises d'exception, la nouvelle BD 100% féminine de Lyon Capitale (vidéo)

- Sortie de"Héroïnes de Lyon", la nouvelle BD de Lyon Capitale !

Trois autres projets récompensés

Le jury, composé de Sylvain Godinot, adjoint au maire délégué au patrimoine, Frédéric Auria, président de l’association Renaissance du Vieux-Lyon ou encore de Charlotte Vergély, architecte du patrimoine, ont également récompensé trois autres projets "coups de coeur" parmi les 21 projets présentés.

Les associations Des Espèces Parmi’Lyon, pour son travail d’inventaires et de cartographie de la faune et de la flore, CIL Sud Presqu’île - Confluence, pour avoir ouvert au public le tunnel des anciennes prison de Perrache où se trouvent plusieurs fresques, et l’architecte Emmanuel Mille pour son inventaire participatif sur le pisé à Lyon, ont donc été sélectionnés par le jury et remportent tous 2 000 euros.

Lire aussi : La Ville de Lyon ouvre l'édition 2022 des Prix citoyens du patrimoine