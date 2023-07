Les Puces du canal s’exportent au centre de Villeurbanne le 8 juillet

Le 8 juillet, les Puces du Canal de Villeurbanne investiront le coeur du quartier des Gratte-Ciel pour un nouvel événement hors les murs.

Que l’on y vienne pour flâner ou chiner la perle rare, la réputation des Puces du Canal de Villeurbanne n’est plus à faire. Entre les meubles anciens, les plaques émaillées, les tableaux, la vaisselle ou encore les vieux disques, en passant par tous les éléments de décoration possibles et imaginables le site regorge d'objets divers et variés.

Le temps d’une journée, samedi 8 juillet, de 9 à 19 heures, le marché aux puces investira l’avenue Henri Barbusse, la principale artère commerçante de Villeurbanne, au coeur des Gratte-Ciel.