A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Ville de Lyon accueille la délégation gymnastique artistique japonaise du 15 au 19 juillet.

Ce jeudi 18 juillet après-midi, la délégation de gymnastique artistique du Japon s’est entraînée au gymnase Sergueï Vorontzov dans le 8e arrondissement. A cette occasion, des enfants des centres d’accueil de loisirs municipaux et des jeunes gymnastes du club Convention gymnique de Lyon ont pu assister à ce moment.

“On est très fiers d’accueillir au sein du gymnase Vorontzov la délégation japonaise de gymnastique qui sont les champions du monde en titre”, rappelle Chantal Bouchardon, chargée de mission direction des sports à la Ville de Lyon.

En effet, le gymnase est référencé parmi les centres de préparations aux Jeux et permet d’accueillir des gymnastes de haut niveau tout au long de l’année. “Ce gymnase a la particularité d’accueillir le pôle France de gymnastique, les meilleurs athlètes masculins français s’entraînent ici”, souligne Chantal Bouchardon.

Le gymnase du 8e arrondissement lyonnais a été choisi spécialement par la délégation japonaise pour se préparer en vue de son entrée au village olympique. “Les athlètes en sont très contents”, précise-t-elle.

Des étoiles pleins les yeux

Saut périlleux, poutre, anneaux, les athlètes captent l’attention du public et plus particulièrement des gymnastes en herbe. “C’était incroyable, ils ont pleins de figures super belles”, s’enthousiasme Jade, 9 ans. “C’était hyper beau, on a vu des acrobaties, des saltos”, s’amuse Enna, 8 ans.

La présence d’athlètes de haut niveau semble avoir motivé certains enfants. “Quand je serai grande, j’aimerai bien faire les Jeux Olympiques, ça m’a vraiment donné envie”, avoue Jade.

En attendant le commencement officiel des Jeux de Paris le 26 juillet prochain, les athlètes s’entraîneront dans les locaux jusqu’à demain, le 19 juillet, avant de rejoindre le village olympique parisien.

