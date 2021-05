La Vallée de la gastronomie officiellement ouverte

Dans les cartons depuis de nombreuses années, la Vallée de la gastronomie a été officiellement ouverte mardi 11 mai. Installés au coeur de cette Vallée, longue de 620 km, les restaurateurs, artisans et producteurs de la région lyonnaise y auront la part belle.

Lancée en 2016, l’idée d’une vallée gourmande allant de Dijon à Marseille, en passant par Lyon, a enfin vu le jour mardi 11 mai. Pensé comme un voyage gourmand de 620 km, ce vaste projet touristique est articulé principalement autour de trois régions, Bourgogne Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes et Provence. Il doit permettre aux touristes de découvrir les produits, les tables ou encore les terroirs qu’abritent ces territoires, mais aussi les emmener à la rencontre des producteurs et des artisans qui y sont installés.

315 adresses gourmandes

Vouée à devenir un haut lieu du tourisme gastronomique mondial, cette Vallée, installée entre Rhône et Saône, permettra de découvrir 315 "offres gourmandes". Mais l’idée de cet axe gourmand est aussi de permettre aux visiteurs d’en apprendre plus sur les territoires qu'ils traversent et à cet égard ils pourront vivre 32 "expériences remarquables", parmi lesquelles on trouve la fabrication du vin de noix, de la moutarde ou encore des calissons.

Le lancement du projet devrait permettre de dynamiser l’activité touristique de toute la région, alors que la réouverture des restaurants et des lieux touristiques est annoncée pour le 19 mai.

Pour en savoir plus sur les offres gourmandes et les expériences proposées au sein de la Vallée de la gastronomie, rendez-vous sur le site valleedelagastronomie.