La Saône à Lyon en vigilance jaune pour crues ce vendredi

Le département du Rhône a été placé en vigilance crues ce vendredi par Météo France. Une vigilance qui concerne la Saône à Lyon.

Ce vendredi le Rhône est l'unique département de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a être concerné par une vigilance. Météo France a en effet placé le département en vigilance jaune pour un risque de crues. Une vigilance valable toute la journée et qui concerne plus précisément la Saône à Lyon.

"De fortes précipitations se sont produites sur les bassins du Doubs et du Haut Rhône durant la nuit de mardi à mercredi" explique Vigicrues sur son site internet. Avant de poursuivre : "Les crues formées sur ces bassins se propagent et risques de provoquer des débordements et dommages localisés sur ce tronçon, au cours des prochaines 24h."