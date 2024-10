L'OL enchaine à Glasgow et poursuit son sans faute en Europe

L'Olympique Lyonnais s'est imposé 4-1 sur la pelouse des Glasgow Rangers pour le compte de la deuxième journée de Ligue Europa.

L'Europe lui va si bien. Pour son deuxième match de la saison, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 4-1 sur la pelouse des Glasgow Rangers au terme d'un match emballant du début à la fin. Si l'OL n'a pas tout bien fait, notamment sur le plan défensif, le trio d'attaque aligné par Pierre Sage pour ce deuxième rendez-vous européen a fait parle la poudre.

Alexandre Lacazette, auteur d'un doublé, a (enfin) débloqué son compteur but cette saison, Malick Fofana a démontre à tous ses incroyables qualités en inscrivant également deux buts et délivrant une passe décisive et Rayan Cherki a régalé ses partenaires avec deux offrandes pour Fofana.

Un début de match en fanfare

C'est pourtant les Ecossais, poussés par le chaud public d'Ibrox Park, qui se sont montrés les premiers dangereux dans ce match. Et sans la présence une nouvelle fois d'un grand Lucas Perri, les Lyonnais auraient pu débuter la rencontre rapidement menés au score. C'est finalement Malick Fofana, servi sur un plateau dans la surface après un raid solitaire de Cherki qui a lancé parfaitement l'OL (0-1, 10e).

Une avance d'un but que les hommes de Pierre Sage ne conserveront que 4 minutes avant de voir Tom Lawrence égaliser sur une mésentente entre Tolisso et son gardien (1-1, 14e). Dans un match animé, durant lequel les attaques ont souvent pris le dessus sur les défenses, il aura fallu 5 minutes à Lacazette pour remettre les Lyonnais devant. Après avoir récupéré un cadeau de la défense écossaise, Fofana a parfaitement joué le coup avant de servir dans le bon timing un Lacazette tout à sa joie d'enfin trouver le chemin du but cette saison (1-2, 19e).

Lacazette ouvre son compteur avec un doublé

Le capitaine lyonnais verra même double juste avant le retour aux vestiaires en catapultant une somptueuse frappe dans la lucarne de Butland (1-3, 45+1) permettant à l'OL de basculer avec deux buts d'avance à la pause. En deuxième période si le rythme a quelque peu baissé, Malick Fofana est venu aggraver la marque peu avant l'heure de jeu, à la réception d'un bijou de centre de Cherki (1-4, 55e), scellant définitivement le sort du match.

Malgré quelques difficultés en championnat, l'OL poursuit son sans faute en Europe. Une semaine après sa victoire inaugurale face à l'Olympiakos, les Rhodaniens enchainent et se positionnent dans les hauteurs du classement de Ligue Europa. De bon augure à trois jours de retrouver la Ligue 1 et le Groupama Stadium. Les Lyonnais accueilleront le FC Nantes dimanche à 15h.