La question que tout le monde se pose à Lyon

La ville de Lyon est-elle toujours une destination touristique prisée ?

C’est LA question qui angoisse les restaurateurs et hôteliers de Lyon. Après les années de vaches maigres lors de la crise sanitaire, le retour en force des touristes français avait donné de l’espoir aux professionnels du tourisme.

A Lyon, 75 % des visiteurs sont des Français, 50 % des étrangers sont des Européens et ensuite on a beaucoup d’Américains et de Canadiens

Mais la vague compensatrice post-confinement, en 2021 et 2022, se concrétisera-t-elle cet été 2023 ? Pour Virginie Carton, la présidente d’OnlyLyon Tourisme et Congrès, la réponse semble bel et bien positive : “On a eu un retour du tourisme d’affaires très important. Les réservations annoncent déjà un bel été, porté par des congrès internationaux. Le taux d’occupation des hôtels, pour le début de l’année 2023, est au même niveau que 2019, et le dépasse même les week-ends.” Néanmoins, pour la spécialiste comme pour les acteurs sur le terrain, certaines clientèles ne sont pas encore revenues, et notamment les touristes en provenance d’Asie.

“Cependant, il faut savoir qu’à Lyon, 75 % des visiteurs sont des Français, 50 % des étrangers sont des Européens et ensuite on a beaucoup d’Américains et de Canadiens. On a donc peu de dépendance vis-à-vis de cette clientèle asiatique qu’on ne va pas forcément chercher”, nuance Virginie Carton. On entendra donc bel et bien parler anglais dans les bouchons lyonnais cet été… mais pas chinois.