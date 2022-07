La Première ministre Élisabeth Borne à la rencontre de jeunes à Vaulx-en-Velin

La cheffe du gouvernement se déplace à Vaulx-en-Velin dans le Rhône vendredi 22 juillet. Élisabeth Borne ira à la rencontre des agents et associations de la ville qui mettent en place des activités pour les jeunes pendant les vacances d'été.

Sous un soleil de plomb, il est prévu 38 degrés par Météo-France à Lyon vendredi 22 juillet, la Première ministre Élisabeth Borne est attendue à Vaux-en-Velin dans l'agglomération lyonnaise demain. Elle sera accompagnée d'Oliver Klein, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chargé de la ville et du logement.

La Première ministre ira à la rencontre des agents et associations de la ville qui mettent en place des activités culturelles et sportives pendant l’été pour les jeunes de Vaulx-en-Velin. Ces animations estivales s’inscrivent dans le cadre du programme "Quartiers d’été" mis en place à l’été 2020 et désormais pérennisé chaque été.

Par la suite, Élisabeth Borne visitera la médiathèque-maison de quartier Léonard de Vinci, qui vient d’être inaugurée grâce au soutien financier de l’Etat et au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

La Première ministre s’entretiendra également avec des élus locaux afin de revenir sur la situation dans les quartiers et la mise en œuvre de la politique de la ville. Ces échanges viendront nourrir la définition de la nouvelle génération de contrats de ville ainsi que la mise en œuvre du plan "Quartiers 2030", engagement de campagne du président de la République.