Festival Woodstower : des mesures pour limiter les nuisances

Le festival Woodstower aura lieu du 24 au 28 août cette année.

"Au fil des éditions et du succès grandissant du projet, des problématiques de nuisances sonores se sont posées, notamment sur les communes de l’Est lyonnais, et en particulier sur le territoire de Décines-Charpieu", expliquent dans un communiqué commun Woodstower et la mairie de Décines.

Une rencontre a eu lieu entre les organisateurs du festival et la mairie. Objectif : limiter les nuisances pour les riverains.

Ainsi, il a été décidé :

limitation sonore à 100 db(A) contre 102 db(A) autorisée par la réglementation

dispositif sonore orienté vers le sol pour limiter sa diffusion aux abords

réaménagement des scènes

fin des concerts à 00h en semaine et à 2h30 le week-end sur la grande scène

"L’association tient à organiser le festival en interaction avec son territoire afin que tous les habitants bénéficient de ce moment culturel et festif. C’est dans cet esprit que Woodstower et la commune de Décines-Charpieu s’associent pour informer et engager un dialogue avec les décinois en amont de la manifestation. A l’issue de l’évènement, un formulaire sera diffusé afin de prendre en compte les retours de chacun sur sa perception sonore", précisent Woodstower et la ville de Décines.

