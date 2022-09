Nord-Isère : sécurisation du système électrique

Le projet de sécurisation de l’alimentation électrique du Nord de l’Isère a débuté. Il devrait se clôturer en 2023.

Depuis 2020, RTE concerte les habitants et les collectivités locales du Nord de l’Isère dans le but de développer les travaux concernant le regroupement de deux lignes électriques à 63 000 volts. Au départ séparées géographiquement, elles finiront par se rejoindre afin de sécuriser et de pérenniser l’alimentation électrique du Nord de l’Isère.

3,5 millions d'euros d'investissement

La consommation d’électricité du Nord de l’Isère ne cesse d’augmenter. C’est pourquoi RTE a débuté ce projet de reconstruction d’un tronçon de la ligne électrique "Aoste - l’Isle-D’abeau - La Tour du Pin". Celle-ci date de 1947 et traverse la commune de La Chapelle-de-la-Tour. "Au total, nous retirerons 35 pylônes et 5 km de ligne", précise Violaine Barbier, directrice développement et ingénierie pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

En partenariat avec la Maison Métropolitaine de l’Insertion pour l’Emploi, RTE a engagé, par le biais de prestataires, 175 heures d’insertion pour réaliser ce projet. Ces travaux ont débuté en septembre 2022 avec l'assemblage au sol des futurs pylônes et se termineront en 2023 avec le démontage de l’ancienne ligne. Tout cela représente un total de 3.5 millions d’euros.