La préfète du Rhône veut utiliser des drones contre les rodéos urbains

Fabienne Buccio, préfète de Région et du département. (Photo : Nathan Chaize)

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, veut utiliser les drones dans la lutte contre les rodéos urbains.

Leur utilisation lors de la manifestation du 1er-Mai à Lyon avait été contestée par deux recours devant le tribunal administratif, mais la juridiction avait donné raison à la préfecture du Rhône.

"Guider les forces de l'ordre et compléter le dispositif de vidéoprotection"

Ce jeudi 25 mai, à l'occasion d'un bilan sur la lutte contre la délinquance sur les quatre premiers mois de 2023, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a expliqué qu'elle souhaiter utiliser ces engins volants pour appuyer les forces de l'ordre dans la lutte contre les rodéos urbains.

"Ils permettront de guider les forces de l'ordre et de compléter le dispositif de vidéoprotection, assure la représentante de l'Etat. Et d'ajouter : Cela nous permettra également de suivre les véhicule et de localiser l'endroit où ils sont stationner sans s'engager dans des poursuites qui peuvent être dangereuses."

Entre janvier et avril, les saisies de véhicules impliqués dans des rodéos ont été multipliées par trois par rapport à 2022 a assuré la préfète. 84 infractions ont été relevées.