La police judiciaire lyonnaise saisit 150 kilos de cannabis dans un go-fast

Un go-fast a été intercepté lundi 25 octobre par la police judiciaire lyonnaise. 150 kilos de cannabis à destination de Lyon ont été saisis.

C'est l'une des plus belles saisies de l'année pour la police judiciaire de Lyon. Lundi 25 octobre, 150 kilos de résine et d'herbe de cannabis ont été interceptés par la BRI lyonnaise au niveau du péage de Chanas en Isère, rapporte le Progrès.

Quatre hommes dans trois voitures différentes, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ce go-fast, en provenance d'Espagne, était vraisemblablement destiné à l'agglomération lyonnaise. Toujours selon nos confrères, les quatre individus seraient originaires de l'est de Lyon et seraient connus des services de police.