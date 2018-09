La cour du 8 rue Juiverie (Lyon 5e) et la galerie Philibert-de-l’Orme © Tim Douet

C'est une excellente nouvelle pour les Lyonnais, mais aussi les touristes, la plus belle traboule du Vieux Lyon sera à nouveau ouverte au public.

Dans le Vieux Lyon, derrière la porte du 8 rue Juiverie, se cache la plus belle traboule de la ville, débouchant sur la galerie Philibert Delorme, une merveille peu connue, mais surtout interdite au public durant de longs mois pour raisons de sécurité. En effet, en septembre 2016, l'escalier principal s'est affaissé dans ce bâtiment classé monument historique. Depuis la traboule était fermée aux visiteurs. Après six mois de travaux, elle rouvre enfin ses portes à partir du 4 octobre, l'occasion pour les Lyonnais et les touristes de découvrir cette galerie pensée par l'architecte Philibert Delorme, né à Lyon en 1514.

Au XVIe siècle, Antoine Bullioud le charge de construire un passage entre deux bâtiments, sans empiéter sur la cour. Terminé en 1536, ce monument, largement inspiré par l’Antiquité, est décoré à l’intérieur par des peintures. Le talent de Philibert Delorme attire l’attention des nobles et puissants, et il devient ainsi le premier “architecte du roi” sous Henri II.