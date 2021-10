La mobilisation anti-pass continue de faiblir à Lyon

Avec 400 personnes dans les rues selon la préfecture, les opposants au pass sanitaire n'ont jamais été aussi peu nombreux à Lyon.

Les manifestants s'étaient donné rendez-vous samedi 16 octobre à 14 heures aux Brotteaux (6e). La manifestation était organisée par Coronafolie et Lyon pour la Liberté. Ils étaient au nombre de 400 selon la préfecture. Les opposants au pass sanitaire, mais aussi pour certains au vaccin, ont défilé jusqu'à la place Lyautey.

Le mouvement anti-pass à Lyon avait connu sa plus forte mobilisation le 4 septembre avec 3700 manifestants, selon la préfecture. À ce moment là, les manifestants étaient toujours divisé en deux cortèges. Le 16 octobre, il n'y avait plus qu'un seul appel. Les anti-pass étaient 2800 le 14 août, 1500 le 18 septembre, 1000 le 25 septembre et ne sont désormais plus que 400.

Lire aussi : À la manifestation appelée par "Coronafolie" à Lyon, l'opposition au pass sanitaire côtoie l'extrême-droite et le complotisme (11 septembre 2021)