Lors de la prochaine commission permanente le 27 mai, la Métropole de Lyon votera une aide de 105 000 euros destinée à trois collectifs qui oeuvrent pour la transition écologique dans la filière du bâtiment.

Parfois oubliée, la filière du bâtiment fait elle aussi sa transition écologique et avec l’aide de la Métropole de Lyon. Le 27 mai, lors de la prochaine commission permanente, la collectivité votera en effet une subvention de 105 000 destinée à trois collectifs qui "accompagnent au quotidien les particuliers et le professionnels pour faire du bâtiment une filière plus sobre et résiliente", indique la Métropole de Lyon ce lundi dans un communiqué.

Ces trois collectifs, Fibois 69, fédération interprofessionnelle de 180 adhérents qui oeuvre pour "valoriser et promouvoir les ressources locales et durables, et faire du bois un matériau incontournable dans la transition écologique", Oikos association qui accompagne les professionnels du bâtiment à trouver des solutions durables, et Dorémi, entreprise qui accompagne la coopération entre les entreprises "pour conduire des rénovations énergétiques globales et performante", bénéficieront donc de cette aide.

Lire aussi : À Saint-Priest, l'entreprise Terrio remet la construction en terre au goût du jour

Différents appels à projets

En plus de cette aide, la Métropole de Lyon a également lancé trois appels à projets pour soutenir la transition écologique des entreprises : l’appel à projets Transition des outils de production doté d’un budget de 400 000 euros, Prévention des déchets doté d’un budget de 240 000 euros et Transformation durable des entreprises doté d’une enveloppe de 150 000 euros.

Il y a deux ans, l’entreprise Terrio a choisi d’investir dans la terre comme matériau de construction. Un pari payant et soutenu par la Métropole de Lyon, alors que le préfabriqué de l’entreprise sera bientôt utilisé sur les travaux de la tour du Centre de recherche internationale sur le cancer dans le 7e arrondissement, ainsi que pour la réhabilitation des immeubles du projet Viaterra dans le quartier Bellecombe, dans le 6e arrondissement.

Lire aussi : Lyon désignée "ville pilote" de la transition écologique par la Commission européenne