La Métropole a décidé de renouveler son programme dédié à la protection des espaces naturels et agricoles périurbains pour une durée quatre ans.

Lundi 11 mars, la Métropole de Lyon a adopté à l'unanimité son nouveau programme d'actions dédié à la préservation des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) pour la période 2024-2028. Un dispositif visant principalement à maintenir et développer les activités agricoles locales. Celui-ci présente des objectifs divers, alignés avec les besoins des acteurs locaux et le contexte agricole national. Selon Jérémy Camus, vice-président délégué à l’agriculture et la résilience du territoire, il s'agit de donner "l'opportunité aux producteurs de se développer dans des conditions sereines et pérennes".

10 000 hectares de terrains protégés

Basé sur l'évaluation des projets soutenus par l'édition précédente et un diagnostic approfondi du territoire, ce nouveau plan 2024-2028 a été redéfini en conséquence. Le programme vise notamment à étendre les périmètres naturels et agricoles sanctuarisés. Aujourd'hui, 9 866 hectares sont protégés par les actions de la Métropole. Une enquête publique est actuellement menée à Quincieux, afin de protéger 1 350 hectares supplémentaires. Des discussions sont également en cours au sujet de la protection de 750 hectares sur la plaine du Biézin.

De manière plus concrète, ce programme comprend un soutien financier aux projets agricoles par une prise en charge pouvant s'élever à 80%. La Métropole souhaite par ailleurs animer les territoires PENAP en encourageant des actions collectives. De plus, des appels à projets seront lancés régulièrement pour susciter des initiatives et répondre à des problématiques précises. Cela concerne notamment le dialogue entre la ville et la campagne et entre les agriculteurs et les riverains.

Le succès de l'édition précédente

Grâce au programme précédent, la Métropole affirme avoir soutenu près d'une centaine de projets avec une enveloppe atteignant 1,8 million d'euros. Ces fonds ont bénéficié à diverses initiatives dont 37 exploitations agricoles, 12 collectivités, ainsi que neuf associations et acteurs locaux. La collectivité ne fournit pas encore d'informations sur les nouveaux bénéficiaires de son nouveau plan PENAP. Cependant, un premier appel à projets est prévu pour l'automne 2024.

Parmi les réalisations notables de 2019-2023, on compte la revitalisation de terrains en friche à Charly, Curis au Mont-d’Or et La Tour de Salvagny. Cette mesure a notamment facilité l'installation d'un éleveur de chèvres et d'une productrice de fruits. Une expérimentation d'écopâturages a également été mise en place dans les cultures céréalières des Grandes Terres. Montée en lien avec des éleveurs de moutons des Monts du Lyonnais, l'initiative a été testée à Corbas, Vénissieux et Feyzin.

