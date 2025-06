Le 17 juin 2025, le Campus Région du Numérique accueillera une journée dédiée à l’intelligence artificielle, organisée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Canton de Genève.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Canton de Genève réuniront entreprises, chercheurs et institutions le 17 juin au Campus Région du Numérique, près de Lyon, à l’occasion des Rencontres économiques franco-suisses. Thème central de cette édition : "L’intelligence artificielle au service des entreprises : enjeux, opportunités et responsabilités".

L’objectif de cet événement transfrontalier est de créer un espace de réflexion et de dialogue autour des usages de l’IA dans le monde économique, et favoriser la coopération entre acteurs des deux territoires.

La matinée débutera par deux tables rondes. La première abordera les enjeux politiques et réglementaires de l’IA, en présence de Catherine Staron, vice-présidente régionale, et Delphine Bachmann, conseillère d’État genevoise. La seconde se penchera sur ses applications concrètes dans différents secteurs.

L’après-midi sera consacré à des rendez-vous B2B pour permettre aux entreprises de présenter leurs projets et initier des partenariats. Deux ateliers thématiques sont également prévus : l’un sur l’impact environnemental de l’IA, l’autre sur les risques à anticiper pour les entreprises.

"Les Rencontres économiques Auvergne-Rhône-Alpes - Genève s'adressent aux sociétés, associations, institutions publiques, promotions économiques / chambre de commerces et universités, impliqués dans le secteur de l’intelligence artificielle ou l'utilisant dans ses activités" explique la Région dans son communiqué. Pour y participer, les inscriptions s'effectuent en ligne.