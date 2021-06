La Métropole de Lyon achète un terrain à 17,5 M€ pour développer le Carré de Soie

Dans le cadre de sa politique foncière, la Métropole de Lyon a voté, ce mardi, l’acquisition de l’ancien site de la société Bobst pour un coût de 17,5 millions d’euros. Ce tènement industriel s’étend sur près de 40 000 m2 à Villeurbanne.

Le conseil métropolitain a validé, ce mardi, l’achat d’un terrain d’environ 40 000 m2 à Villeurbanne. Pour acquérir ce tènement industriel, propriété de la société Bobst Lyon, la collectivité a déboursé 17,5 millions d’euros, sur l’enveloppe de 90 millions allouée en 2021 à sa politique foncière.

Une occupation transitoire

Ce terrain, situé au 22 et 32 rue Decomberousse, "constitue une réserve foncière très intéressante pour la Métropole de Lyon", se félicite Béatrice Vessiller, vice-présidente en charge de l’urbanisme. Cet achat "stratégique", réalisé "en dessous des prix du marché", assure l’élue, doit participer, à terme, au développement de "l’offre de logements sociaux et abordables, d’équipements publics et d’activités économiques productives" dans le cadre de l’évolution du projet urbain du Carré de Soie.

En attendant la réalisation de projets définitifs, l’ancien site industriel pourra être "occupé de manière transitoire", précise la collectivité.

