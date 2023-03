Euronews envisage de supprimer 200 postes à Lyon

Euronews, chaîne d'information basée à Lyon, envisage de supprimer 200 postes à Lyon d'ici 2024.

La chaîne d’informations internationale Euronews envisage de supprimer près de deux cents postes au sein de son siège lyonnais, avec un redéploiement dans plusieurs capitales européennes prévu dans ses nouvelles orientations stratégiques, a appris l'AFP ce jeudi 2 mars de sources concordantes.

160 millions d'euros de pertes en 10 ans

En dix ans, la chaine a perdu environ 160 millions d’euros et, pour la seule année 2021, elle affiche un résultat net de − 20 millions d’euros. "Lors de la réunion extraordinaire du CSE, la direction a présenté un plan de licenciements massif qui prévoit 198 licenciements" d’ici octobre 2024 à Lyon dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), a annoncé le syndicat national des journalistes (SNJ) dans un communiqué.

Lire aussi : Lyon : les salariés d'Euronews en grève contre la crainte d'un démantèlement

Selon le SNJ, la direction souhaite redéployer ses équipes de journalistes dès octobre 2023 "avec une rédaction centrale à Bruxelles et l’ouverture de six bureaux à Rome, Berlin, Lisbonne, Madrid, Londres (et Lyon) dans un délai de six mois. Seules les équipes de langues suivantes resteront à Lyon : [le] français, [le] russe et [le] farsi".

42 postes doivent être maintenus à Lyon malgré la vente annoncée du siège. Ces employés devraient quitter "au dernier trimestre 2024" ce bâtiment de 10 000 m² emblématique de Confluence à Lyon. "Le démantèlement de notre chaîne à Lyon est désormais quasiment total", a fustigé le SNJ