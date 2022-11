La lyonnaise Caroline Garcia devient la deuxième Française à remporter le Masters de tennis féminin

C'est décidément l'année des Lyonnais. Quelques semaines seulement après la victoire de Karim Benzema au Ballon d'Or, c'est Caroline Garcia qui remporte le Masters de tennis féminin (WTA) au Texas à Fort Worth. Elle s'est imposée en finale contre Aryna Sabalenka (7-6 [7-4], 6-4) en 1h41 de jeu.

CARO CONQUERS FORT WORTH 🙌@CaroGarcia wins the biggest title of her career 🏆#WTAFinals pic.twitter.com/HZxl4CHHv2

— wta (@WTA) November 8, 2022