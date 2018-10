La liste complète des coureurs élites du Run in Lyon 2018

Ils seront 39 élites et préférentiels à s'élancer sur l'une des trois courses (10 km, semi-marathon, marathon) de Run in Lyon, ce dimanche.

C'est encore ce qui fait la spécificité et le charme de la course à pied (trail compris) : pouvoir courir avec les athlètes élite. Cette année, pour la 8e édition de Run in Lyon, ils sont 39 élites et préférentiels à prendre le départ.

La différence entre élites et préférentiels, c'est la performance de temps. Les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait les mêmes indices.

⇒ Marathon

Elites Hommes <2h25 / Femmes <2h45

Préférentiels Hommes <3h00 / Femmes <3h35

⇒ Semi-marathon

Elites Hommes <1h10 / Femmes <1h20

Préférentiels Hommes <1h25 / Femmes <1h30

⇒ 10 km

Elites Hommes <34 mn / Femmes <36 mn

Préférentiels Hommes <38 mn / Femmes <40 mn

Pour le marathon, un seul athlète élite prendra le départ, le Kenyan Sammy Kiprop (36 ans), 2h05'15" au marathon de Valence, en novembre 2017, s'adjugeant la 7e meilleure dans la liste mondiale 2017 des meilleurs chronos. En mai dernier, il terminait 7e en 2h20'49 du marathon de la Route du Louvre, à Loos-En-Gohelle, dans le Pas-de-Calais.

Lire aussi : Run in Lyon, l'équivalent de 6 % de la population lyonnaise en running.