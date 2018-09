Difficile de se déplacer à Lyon ce lundi matin. La circulation en périphérie automobile est paralysée et désormais c'est la ligne de métro A qui a des problèmes.

Il y a des jours où on se dit qu'il faudrait mieux rester au lit. De nombreux bouchons paralysent la ville (lire ici). Suite à un incident voyageur, la ligne de métro A a été perturbée entre 8h25 et 9h et ne circulait plus entre Laurent Bonnevay et Vaulx-en-Velin - La Soie.