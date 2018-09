Pourquoi y a-t-il autant de bouchons à Lyon ce lundi matin ?

Ce lundi matin, certaines routes lyonnaises sont perturbées, de nombreux bouchons empêchent toute circulation.

Un véritable effet domino est en train de s'abattre sur les routes lyonnaises ce lundi matin et il est préférable de ne pas prendre sa voiture pour l'instant. Vers 7 heures, une camionnette a pris feu dans le tunnel de Caluire sur le périphérique nord. L'axe a dû être fermé pour permettre l'intervention des pompiers. De son côté, à cause d'un incident, le tunnel de Fourvière a été réduit à une voie direction Marseille. L'accès Gorge de Loup est fermé. Enfin, pour réguler le trafic direction Vaise, l'accès Lassagne vers le tunnel de la Croix-Rousse est clos ce lundi matin. Ces perturbations ajoutées à celles du quotidien rendent la circulation particulièrement difficile. Dans la mesure du possible, transports en commun et vélo sont donc à privilégier pour ne pas rester coincé de longues minutes dans son habitacle.

Le périphérique nord est à nouveau ouvert.

Mise à jour : les lignes de train sont également très perturbées ce lundi matin