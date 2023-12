La journaliste Salomé Saqué aux assises de la jeunesse de Villeurbanne

La mairie de Villeurbanne organise deux journées d'échanges et de rencontres pour la jeunesse en présence de Salomé Saqué et Benjamin Montel.

Les 5 et 6 décembre prochains, Villeurbanne donne rendez-vous aux 12-30 ans dans le cadre des Assises de la jeunesse. Cet évènement, mis en place en 2021, est l'occasion pour les jeunes villeurbannais de rencontrer les acteurs associatifs et institutionnels de la jeunesse. Ces deux jours doivent leur permettre de donner leur avis et de partager leurs projets et idées.

Lire aussi : La Métropole de Lyon veut accentuer la cohabitation solidaire entre jeunes et retraités

En présence de Salomé Saqué et Benjamin Montel

Seront présents pour l'évènement le réalisateur Benjamin Montel et la journaliste Salomé Saqué. Au programme, un ciné-débat autour du documentaire Samedi soir, de Benjamin Montel. Le film suit ainsi plusieurs groupes de jeunes français d'horizons divers, portant chacun un sujet de société différent. Également, une table-ronde se tiendra en présence du réalisateur et de Salomé Saqué pour parler de son ouvrage Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Dans ce livre, la journaliste donne la parole aux jeunes et enquête sur les difficultés auxquelles ils font fasse.

Le ciné-débat aura d'ailleurs lieu mardi 5 décembre au Cinéma le Zola, de 18 h 30 à 20 h 30. Quant à la table-ronde, elle est prévue mercredi 6 décembre de 14h à 20h à l'Hôtel de Ville de Villeurbanne.

Lire aussi : À Villeurbanne, les quartiers des Buers et de Croix-Luizet font leur mue