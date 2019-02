La grippe touche toujours plus de monde en Auvergne-Rhône-Alpes

L'épidémie de grippe est très loin d'être terminée en Auvergne-Rhône-Alpes, bien au contraire. Les cas recensés continuent d'augmenter.

Le réseau Sentinelles vient de publier son rapport hebdomadaire sur l'épidémie de grippe. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le virus continue de toucher de plus en plus de monde. On recense ainsi 822 cas pour 100 000 habitants sur la semaine dernière. Auvergne-Rhône-Alpes est ainsi la deuxième région la plus touchée, juste derrière PACA qui compte 844 cas pour 100 000 habitants (la moyenne nationale est à 622 cas pour 100 000 habitants).

En France, comme en Auvergne-Rhône-Alpes, même si les cas se sont faits rares au début de l'hiver, la grippe est désormais bien installée.