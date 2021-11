La grande vente solidaire du Foyer Notre-Dame des sans-abri est de retour à Villeurbanne

Tout au long de ce troisième week-end de novembre, le Double Mixte de Villeurbanne accueille la grande vente du Foyer Notre-Dame des sans-abri. Annulé en 2020, en raison de la crise sanitaire, l’événement solidaire réunit cette année une centaine de stands. Les différents articles proposés à la vente ce samedi 20 et dimanche 21 novembre sont issus de dons collectés par l’association.

Grande vente de l’association le Foyer Notre-Dame des sans-abris au Double Mixte à Villeurbanne aujourd’hui et demain. Une association exceptionnelle qui accompagne des publics fragiles et rassemble 1200 bénévoles et 330 salariés (dont la moitié en insertion). pic.twitter.com/9wNhjWmfON

