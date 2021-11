Lyon : en enquêtant sur la dégradation de caméras, la police découvre 160kg de cannabis

La dégradation de caméras de vidéosurveillance, dans le quartier de Mermoz, a conduit les policiers lyonnais à mettre la main sur 160 kilos de résine de cannabis, plus de 25 000 euros et une arme à feu mercredi 17 novembre.

Alors qu’ils enquêtaient sur la dégradation de sept caméras de vidéosurveillance, au mois de juillet dernier dans le quartier de Mermoz, dans le 8e arrondissement, les enquêteurs de la Sûreté départementale ont fait une découverte inattendue. Après l’interpellation de deux suspects de 18 et 25 ans, mercredi 17 novembre les policiers ont découvert dans le garage utilisé par le plus âgé 160 kilos de résine de cannabis, une arme à feu et plus de 25 000 euros, rapporte le Progrès.

Par ailleurs, l’un des suspects serait proche du collectif qui se fait appeler "Les Daltons", son frère ayant été placé en détention provisoire le 25 octobre après un rodéo urbain. Nos confrères précisent que le jeune de 25 ans a gardé le silence lors de sa garde à vue et qu’il a été incarcéré de manière provisoire en attendant son jugement en décembre.