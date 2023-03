La force opérationnelle lyonnaise de lutte contre le tabac de contrebande transposée dans d'autres métropoles

S’inspirant du Groupe de recherche et d’intervention de lutte contre le trafic du tabac (GRITT) de Lyon, le ministre Gabriel Attal a annoncé le déploiement de cette force opérationnelle à l’échelle du pays.

Carrefour des grands axes de circulation européenne, la région Auvergne-Rhône-Alpes se positionne au centre d’un important trafic de contrebande de cigarettes. Pour contrer ce trafic, la Direction régionale des douanes de Lyon a développé en février 2021, un Groupe de recherche et d’intervention de lutte contre le trafic du tabac (GRITT), regroupant une quinzaine d’hommes. "Ce groupe mobile et rapide a été créé à Lyon il y 2 ans et il est terriblement efficace", souligne Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics.

Plus mobile et rapide, la force opérationnelle a permis en mars 2022, la saisie de 19 tonnes de cigarettes dans un entrepôt de l’agglomération lyonnaise, pour un montant de plus de 10 millions d’euros.

L’apparition du GLATT

Avec une certaine admiration, le gouvernement a repris la même idée pour l’étendre au niveau national. La seule petite différence réside dans le changement du nom et va s’appeler Groupement de Lutte Anti-Trafic (GLATT). "Notre volonté est de s’appuyer sur cette initiative et la mettre en place dans toutes les métropoles françaises", affirme le ministre chargé des comptes publics.

Dans la continuité du plan national de lutte contre les trafics illicites de tabac sur la période 2023-2025, annoncé le 5 décembre par Gabriel Attal, le ministre veut "sévèrement punir le trafic du tabac au même titre que les stupéfiants". La volonté est d’apporter une plus grosse sécurité et préserver au mieux la santé des Français, "la cigarette n’est pas bonne pour la santé, mais la cigarette de contrebande l’est encore moins".

Avec plus de 23 000 buralistes en France dont 3 000 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’objectif est de garantir la pérennité de ce métier. De son côté, la région ne changera pas de nom et "gardera son nom de base GRITT, pour montrer que ce travail vient de chez nous", affirme avec une certaine fierté un douanier.

