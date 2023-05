La droite dépose un voeu pour faire cesser la "barbarie" lors des manifestations à Lyon 

Les élus de droite de la ville de Lyon espèrent faire voter le 11 mai un voeu visant à condamner les violences commises lors des manifestations des derniers mois.

Au lendemain des dégradations enregistrées sur la mairie du 3e arrondissement et le Centre des finances publiques, le groupe d’opposition Droite, Centre et Indépendants a déposé un voeu visant à condamner "les violences de toute nature et appelle au respect de l’ordre républicain, seule garantie d’une vie en société".

Repenser le parcours des manifestations

Ce voeu, qui sera soumis au vote des élus du conseil municipal jeudi 11 mai, dénonce des violences commises par des "groupuscules extrémistes" contre des entreprises qui ont vu "leurs locaux saccagés" et équipements publics qui ont également "pâti de cette barbarie". Pour mémoire, en plus de la mairie du 3e, les mairies du 1er et du 4e, ainsi que l’hôtel de ville de Lyon ont été dégradés par des manifestants opposés à la réforme des retraites ces dernières semaines.

En plus de demander à la préfète du Rhône Fabienne Buccio et au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin de dissoudre "ces groupuscules d’extrême-gauche et d’extrême-droite", qui commettent des violences à Lyon, la droite souhaite des échanges avec les syndicats pour repenser le parcours des manifestations. Les élus du groupe d’opposition disent vouloir ainsi "épargner les quartiers fortement impactés par les violences".

