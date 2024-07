La députée LFI, Anaïs Belouassa Cherifi mobilisée devant l'Inspection du travail ce jeudi

La nouvelle députée du Front Populaire appelle à un rassemblement pour soutenir quatre stagiaires dont la titularisation a été refusée.

Par une décision 27 juin, quatre inspecteurs du travail en stage se sont vus refuser leur titularisation. Ce choix de la commission de titularisation, pris sans plus d'explications, a créé la consternation et l'incompréhension. Les intéressés avaient en effet de bons résultats sur l'année.

"Veiller à l'application du droit du travail"

Anaïs Belouassa Cherifi, députée du Nouveau Front Populaire dans le Rhône, a rapidement réagi et appelé au rassemblement ce jeudi. Elle s'est donc rendue à 14 heures devant l'Institut national du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) à Marcy-l'Etoile. La jeune députée exige notamment la titularisation des quatre élèves concernés "qui répondront à l'impératif de veiller à l'application du droit du travail". Une démarche que soutiennent ses alliés de la France Insoumise et députés du Rhône, Gabriel Amard, Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit.

L'élue juge la décision de la commission "arbitraire". Certains des stagiaires concernés sont en effet engagés dans des mandats représentatifs, œuvrant pour l'amélioration des conditions d'étude et de travail. De plus, cette décision intervient dans un contexte particulier, marqué par des attaques répétées contre l'Inspection du travail. Et pour cause, seuls 1 700 agents étaient en poste en 2022 pour 20 millions de salariés. Le nombre d'accidents du travail a d'ailleurs atteint les 564 189 cas en 2023.

