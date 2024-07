Les travaux de la ligne de l’Est Lyonnais débutent le mois prochain 

Les travaux de la ligne de l’Est Lyonnais, qui reliera Vaulx-en-Velin La Soie à l’aéroport Saint-Exupéry, débuteront en août 2024 et se prolongeront jusqu’en août 2025.

Dans un peu plus d’un an, les usagers pourront emprunter la nouvelle ligne de l’Est Lyonnais. Les travaux s’apprêtent en effet à débuter dès le mois prochain, annonce ce jeudi le Sytral, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL), dans un communiqué. Pour rappel, dès la rentrée 2025, cette nouvelle ligne reliera Vaulx-en-Velin La Soie à l’aéroport Saint-Exupéry, en passant notamment par les communes de Décines-Charpieu, Chassieu et Genas.

Cette nouvelle ligne de l’Est Lyonnais s’étendra sur 17,5 kilomètres et reliera 18 stations en bus avec une fréquence de 10 minutes en heure de pointe. Elle reliera par ailleurs la ligne de métro A et les tramways T3, T7 et T9.

Lire aussi : Le tracé du tramway express de l'ouest lyonnais entériné par le Sytral

Mise en service à la rentrée 2025

Dans un mois environ donc, les premiers couloirs de bus et de pistes cyclables seront réalisés entre le rond-point des Sept Chemins (Chassieu, Bron, Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin). Les travaux devraient s’étendre jusqu’en mai 2025. Dans le même temps, des couloirs de bus seront aussi réalisés entre le boulevard des Droit de l’Homme à Chassieu et le rond-point René Cassin à Chassieu. Une station doit aussi être réalisée à la Cité Ribaud de Chassieu. Cette fois-ci, les travaux s’achèveront en février 2025. L’année prochaine, entre les mois de février et juillet 2025, l’avenue Franklin Roosevelt, entre Vaulx-en-Velin et Décines-Charpieu, sera également en travaux pour permettre la réalisation de couloirs de bus et de pistes cyclables.

Quant aux stations, les travaux débuteront en septembre 2024 et s’étendront jusqu’en août 2025, chaque station nécessitant trois mois de travaux environ. Durant les opérations, la circulation pourra être amenée à changer. Le coût total des travaux est évalué à 20 millions d’euros.